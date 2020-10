59 Sarkophage mit Hieroglyphen entdeckt

In einer antiken Begräbnisstätte in Ägypten sind fast 60 sehr gut erhaltene Sarkophage entdeckt worden.

Die ägyptischen Behörden zeigten den Fund an der Begräbnisstätte Sakkara. Gefunden wurden sie an den Füßen der Djoser-Pyramide, der ältesten in Ägypten. Der ägyptische Tourismusminister Chaled al-Anani sagte, dass die Archäologen dort auf weitere Funde hoffen. Die insgesamt 59 Holzsarkophage sind mit farbigen Symbolen und Hieroglyphen bedeckt. Sie könnten mehr als 2500 Jahre alt sein. Einer wurde geöffnet, darin befand sich eine gut erhaltene Mumie. Die Behörden glauben, dass am Fuße der Pyramide Priester, höhere Staatsbeamte und Prominente bestattet wurden. Fotos gibt es unter anderem hier.