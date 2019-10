Wenn es in Ägypten darum geht, wie viele Kinder eine Familie haben sollte, hat die Regierung eine klare Antwort: "Zwei sind genug".

So heißt eine Kampagne, die sie letztes Jahr gestartet ist. Aktuell bekommt eine Frau in Ägypten im Schnitt noch 3,3 Kinder.

Nach einem Jahr hat die Regierung jetzt eine Zwischenbilanz ihrer Kampagne gezogen. Demnach hat sie 23 Millionen Verhütungsmittel verteilt. Außerdem hätten 20 Millionen Frauen Angebote zur Familienplanung genutzt. Das waren 17 Prozent mehr als im Jahr davor. Hilfe gab es für Ägypten von der Entwicklungsbehörde der US-Regierung. Sie unterstützt die Zwei-Kinder-Kampagne mit mehreren Millionen Euro.

Die Regierung in Ägypten befürchtet, dass in Zukunft mehr Menschen im Land leben könnten, als es die Wirtschaft verkraften kann. Vor allem in ländlichen Gebieten ist es Tradition, dass Familien viele Kinder bekommen.