In Kairo sitzen seit kurzem auch Frauen am U-Bahn-Steuer.

Die Kairoer U-Bahn ist seit 1987 in Betrieb und damit die älteste in der arabischen Welt. Erst jetzt gibt es aber die ersten beiden Frauen am Metro-Steuer. Laut der Online-Seite der Kairoer U-Bahn hatten sich drei Frauen beworben - nur zwei wurden genommen. Die Nachrichtenagentur afp zitiert eine der neuen U-Bahn-Fahrerinnen, die sagt, dass einige Fahrgäste Angst hätten, wenn eine Frau am Steuer der Bahn sitze.

Nach Zahlen aus dem Jahr 2020 gehen in Ägypten nur etwas mehr als 14 Prozent der Frauen einer bezahlten Arbeit nach.

Damit die Männer und Familien den Frauen den Fahrerinnen-Job bei der Metro erlauben, hat die U-Bahn sie von allen Nachtschichten befreit.