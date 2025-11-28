Der Pharao Echnaton ist in Ägypten gerade richtig populär, Grund dafür ist seine Ähnlichkeit mit einem Influencer.

Wie der Mann der ebenfalls berühmten Nofretete wirklich aussah, ist nicht bekannt, aber er wird oft mit besonders hohen Wangenknochen dargestellt, einer langen Nase, vollen Lippen und einem markanten Kinn.

Diese Beschreibung passt auch auf den ägyptischen Influencer Youssef Mohamed. Der 23-jährige Jurastudent hat sich neben einer Echnaton-Büste im Großen Ägyptischen Museum fotografieren lassen und dabei wurde deutlich, wie ähnlich sich die beiden sehen. Beiträge dazu auf seinen Social-Media-Kanälen wurden millionenfach angeguckt.

Mohamed sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass er hofft, dass seine Fotos bei jungen Leuten das Interesse an der altägyptischen Geschichte stärken. In Kairo wurde Anfang des Monats ein neues großes Museum eröffnet. Das erlebt seitdem einen Ansturm von Besuchern.