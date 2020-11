Ein Archäologen-Team in Ägypten hat mehr als 100 hervorragend erhaltene Sarkophage entdeckt.

Die versiegelten Holzsärge sollen mehr als 2000 Jahre alt sein. Gefunden wurden sie in zwölf Meter tiefen Grabschächten südlich von Kairo in der Sakkara-Begräbnisstätte. Einer der Särge wurde auch geöffnet. Darin befand sich eine Mumie, die in ein Grabtuch gehüllt und mit bunten Hieroglyphenbildern geschmückt war. Dem Archäologen-Team zufolge gehörten die Sarkophage hochrangigen Beamten, die bis zu 700 Jahre vor Christus lebten.

Die Sakkara-Begräbnisstätte in Ägypten zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Forschende fanden dort erst im Oktober rund 60 Sarkophage, die im sehr guten Zustand waren. Die Funde sollen in mehrere Museen in Ägypten gebracht werden.