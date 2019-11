In Ägypten haben es regierungskritische Medien schwer. Jetzt ist die autoritäre Führung des nord-afrikanischen Landes gegen eine der letzten dieser Nachrichtenseiten vorgegangen.

"Mada Masr" twitterte, Sicherheitskräfte in Zivil seien bei einer Razzia in ihre Redaktion in Kairo eingedrungen und hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drei Stunden festgehalten. Drei von ihnen seien festgenommen worden. Darunter die Chefredakteurin Lina Attalah.

Erst gestern war ein anderer Redakteur der Seite festgenommen worden. Er sei aber wieder freigelassen worden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von einer "gefährlichen Eskalation".

In Ägypten gibt es kaum noch freie Presse. Die Seite "Mada Masr" wird im Land selbst seit mehr als zwei Jahren blockiert, genauso wie andere regierungskritische Medien. Die ägyptische Führung geht immer wieder hart gegen Kritiker und Oppositionelle vor. Menschenrechtsorganisationen sagen, dass Tausende Menschen aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen.