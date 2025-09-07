Der Berg Sinai in Ägypten ist wichtig für Juden, Christen und Muslime - Moses soll dort laut Altem Testament die zehn Gebote von Gott erhalten haben.

Bis heute ist der Jabal Musa, arabisch für Mosesberg, relativ unberührt von Tourismus. Nach den Plänen der Regierung soll sich das aber in Zukunft ändern. Luxushotels, Villen und Einkaufszentren sollen in der Gegend entstehen - inklusive einer Seilbahn rauf zum Berg.

Laut einem Bericht der BBC gibt es aktuell auch die Sorge, dass das griechisch-orthodoxe Katharinenkloster aus dem 6. Jahrhundert weichen soll. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil von Mai: Danach steht das Kloster auf staatlichem Land - und besitze lediglich eine Art Pachtrecht.

Die griechisch-orthodoxe Kirche empfand das als Enteignung. Erst als Griechenlands Regierung Druck gemacht hat, versicherte Ägypten, das Kloster in Ruhe zu lassen. Die Unesco hat die ägyptische Regierung schon vor zwei Jahren gebeten, die Bauprojekte am Berg Sinai zu stoppen - denn das Kloster gehört zum Welterbe. Geholfen haben die Appelle nicht: Denn Ägyptens Regierung setzt auf steigende Besucherzahlen aus aller Welt. Häuser einer Beduinengemeinschaft rund um den Berg Sinai wurden schon abgerissen, und ein Friedhof soll einem Parkplatz weichen.