Der zuständige Verband CAF hat den Verein für den Rest der Saison suspendiert, weil seine Fans heftig randaliert haben. Sie warfen am Freitag beim Spiel gegen den tunesischen Club Africain Steine und Flaschen. Das Spiel musste deshalb abgebrochen werden.

Vorbild Ägypten?!

Ägypten wurde Anfang Januar als Gastgeber für den Afrika-Cup im Sommer ausgewählt. Der sollte ursprünglich in Kamerun stattfinden, der CAF entzog dem Land die Austragung aber wegen Sicherheitsbedenken. Die ägyptischen Organisatoren wollen auch Spiele im Stadion von Ismaily stattfinden lassen. Allerdings gab es in Ägypten in den letzten Jahren immer wieder Fanausschreitungen: 2012 kamen in Port Said mehr als 70 Menschen im Stadion ums Leben.