Doch woran liegt das? Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung haben dafür eine Erklärung. Sie sagen: Bei vergesslichen Menschen gerät das Gehirn nachts aus dem Takt.

Es ist nämlich so: Was wir tagsüber erleben und lernen, verfestigt sich im Schlaf. Das passiert, in dem zwei Gehirnareale - Hippokampus und Großhirnrinde - miteinander kommunizieren. Bei vergesslichen Menschen aber stimmt die Abstimmung der Nervenzellen nicht. Die Forschenden haben dafür ein schönes Bild: Das ist wie, wenn ein Mensch immer knapp am Takt vorbei klatscht.

Die Wissenschaftler haben für ihre Studie die Hirnaktivitäten und das Erinnerungsvermögen von 75 Personen untersucht. Die eine Hälfte der Probanden war jung - unter 28 Jahre. Die andere um die 70. Bei den Älteren war das Gehirn deutlich häufiger aus dem Takt und die waren auch vergesslicher.