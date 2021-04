Sie haben einen Brief an die Bundesregierung und an die Landesregierungen geschrieben, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Darin heißt es, dass Debatten über das Spazierengehen an Flusspromenaden kontraproduktiv seien - genauso wie über Biergärten-Besuche, das Radfahren oder Joggen. Das Maske-Tragen dort habe wohl keinen großen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Ansteckungen an der frischen Luft seien "äußerst selten".

Man steckt sich fast nur drinnen an

Die Fachleute schreiben, dass Sars-CoV-2-Erreger "fast ausnahmslos" in Innenräumen übertragen werden - vor allem in Büros, Pflegeeinrichtungen und Schulen. Dort sei Maskentragen wichtig - und auch häufiges Querlüften und der Einsatz von Luftfiltern.