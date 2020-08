Bei feuchter Luft länger haltbar

Mittlerweile gilt es als sicher, dass Sars-CoV 2 sich auch über Aerosole überträgt, also über feinste Teilchen in der Luft.

Ein Wissenschaftsteam schreibt jetzt im Fachmagazin Physics of Fluids, dass die Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Faktor sein könnte für die Lebenszeit der Aerosole. Denn die von einem oder einer Erkrankten ausgestoßenen Aerosole enthalten auch Wasser. Deshalb verdunsten laut dem Team die Teilchen bei einer geringen Luftfeuchtigkeit schneller. Den Berechnungen zufolge könnten sich mittelgroße Partikel in feuchter Luft bis zu 23-mal länger halten als in trockener Luft.

Laut den Forschenden bestimmt der Feuchteanteil der Luft auch, wie weit sich die Aerosole von ihrer Quelle wegbewegen: Bei einer 100-prozentigen Luftfeuchtigkeit könnten es bis zu 5 Meter sein, bei 50 Prozent noch 3,50 Meter.