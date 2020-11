Quarantäne im Hotel?

In Japan heißt Quarantäne eher nicht zuhause bleiben, sondern ab ins Hotel - einen ähnlichen Vorschlag hat jetzt auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund gemacht.

Deren Vorsitzende Susanne Johna sagte der Funke-Mediengruppe, es steckten sich immer mehr Menschen zu Hause an, bei infizierten Familienmitgliedern oder Mitbewohnern. Sie schlägt deshalb vor, sie zur Isolation in Hotels unterzubringen. Die Kosten dafür müsste der Staat übernehmen. Für Infizierte sei es oft schwierig, sich zu Hause zu isolieren. Johna weist darauf hin, dass viele Paare nur ein gemeinsames Bett haben, und es selbst in großen Wohnungen oft nur ein Badezimmer gibt.

Johna schlägt das Hotel-Angebot als freiwillige Möglichkeit vor, die außerdem nur für Menschen gelten soll, die keine oder nur schwache Symptome haben. Eine solche Regelung käme auch Hotels und Pensionen zugute, die wegen der Krise kaum Einnahmen hätten.