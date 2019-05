Unter diesem Motto hat der äthiopische Staatschef Abiy Ahmed gerade zum Dinner geladen. Teilgenommen haben 200 reiche Äthiopier. Für etwa 150.000 Euro konnten sie sich einen Platz an der Tafel sichern.

Staatsmedien berichten, dass das Geld in die Verschönerung der Hauptstadt Addis Abeba fließen soll. Vorrangiges Ziel des Präsidenten ist, dort mehr Grünflächen zu schaffen. Aktuell sind die nämlich mit nur 0,3 Quadratmeter pro Einwohner eher selten zu finden. Ahmed will, dass es in der Hauptstadt 7 Quadratmeter pro Einwohner werden.

Im Netz gibt es Kritik am Ziel des Luxus-Dinners. Viele Äthiopier fragen, ob die Verschönerung der Hauptstadt tatsächlich Äthiopiens größtes Problem ist. Äthiopien hat mehr als 100 Millionen Einwohner, die Wirtschaft wächst stärker als in anderen Ländern der Region. Allerdings liegt das Durchschnittseinkommen bei nur gut 700 Euro - pro Jahr.