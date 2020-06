Das ist die Idee hinter dem Programm Green Legacy mit dem die Regierung in Äthiopien Umwelt und Klimaschutz in dem Land stärken will. Bürgerinnen und Bürger sollen dabei gemeinsam mit der Regierung Bäume pflanzen.

Heute startet das Projekt in sein zweites Jahr - und wird von Kritik begleitet.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass es Zweifel an den Zahlen aus dem ersten Jahr des Projektes gibt. Damals sollen nach Regierungsangaben an einem Tag mehr als 200 Millionen Baum-Setzlinge gepflanzt worden sein. Das wird international angezweifelt. Und auch in Äthiopien selbst würden Expertengruppen die Organisation und Überwachung der Kampagne in Frage stellen.

Hinzu kommt: durch die kräftigen Regenfälle in dem Land sind in mehreren Regionen Setzlinge weggeschwemmt worden. In der Stadt Buee im Süden des Landes wurden bei der Aktion beispielsweise 20.000 Akaziensprossen gepflanzt. Gut ein Drittel davon ist - laut lokalen Angaben - dem Regen zum Opfer gefallen.