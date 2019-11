Egal ob unterm Eis der Antarktis, in den dunklen Tiefen des Meeres oder in heißen Quellen: Wo Wasser existiert, da existiert auch Leben - dachte man.

Zum Beispiel auch in äthiopischen Tümpeln in der Danakilsenke, die durch vulkanische Quellen und Gase entstanden sind. Sie sind stellenweise mehr als 100 Grad heiß, extrem sauer und salzig. Ein Forschungsteam hatte vor einiger Zeit gemeldet, in den Tümpeln trotz der lebensfeindlichen Bedingungen Mikroben gefunden zu haben.

Ein französisches Forschungsteam hat das jetzt noch mal überprüft - mit einer Kombination aus Genanalysen, Mikroskopie und chemischen Analysen. Dabei kam raus, dass die Tümpel völlig tot sind - auch Versuche, da Mikroben zu züchten, scheiterten. Zwar fand das Forschungsteam einiges an Genmaterial von Mikroben, das stammte aber von anderen Forschenden oder von Reisenden.

Wahrscheinlich sind es vor allem zwei Faktoren, die jegliches Leben in den äthiopischen Tümpeln verhindern: Die Kombination aus extrem viel Säure und Salz und ein hoher Gehalt an Magnesiumsalzen.