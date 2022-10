Die indische Hauptstadt Neu-Delhi hat ein Affenproblem.

In der Stadt leben zahlreiche Affen, die immer wieder für Ärger sorgen - sie klauen Essen oder Geldbeutel, beißen die Menschen, baden in Wassertanks auf den Dächern oder zerstören Satellitenschüsseln. Die Tiere nerven manche Leute so stark, dass das höchste Gericht per Ausschreibung Affenvertreiber gesucht hat, um die Tiere von den Häusern seiner Richter fernzuhalten.

Wie viele Affen es in Neu-Delhi genau gibt, ist unbekannt - und deswegen wollen die Behörden das jetzt klären. Bei der Zählung soll Gesichtserkennungstechnologie eingesetzt werden, um Affen nicht doppelt zu zählen. Wenn bekannt ist, wie viele Affen wo in der Megametropole leben, sollen Lösungen für die größten Problemzonen gefunden werden. Ein möglicher Punkt wäre es, die Affen zeitweise einzufangen, um sie zu sterilisieren und so ihre Vermehrung einzuschränken. Fachleute sagen aber auch, dass die Bevölkerung dazu aufgerufen werden sollte, die Affen nicht mehr zu füttern. Affen sind für viele Hindus heilig, weil sie als Nachkommen des Affengottes Hanuman gelten.