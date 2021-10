Die Krise in Afghanistan wirkt sich auch auf das Gesundheitssystem aus - unter anderem auf die Impfkampagne.

Laut der Weltgesundheitsorganisation sind die Impfungen gegen das Coronavirus seit August deutlich runter gegangen - genaue Zahlen nannte sie nicht. Bald aber würden mehr als anderthalb Millionen Corona-Impfdosen ablaufen, sie müssten dringend verabreicht werden.

Die WHO arbeitet in vielen afghanischen Provinzen mit Gesundheitseinrichtungen zusammen, um die Zahl der Tests und Impfungen zu erhöhen. Allerdings mussten inzwischen neun von 37 Covid-Kliniken schließen. Sie konnten unter anderem ihre Mitarbeitenden nicht mehr bezahlen. Die WHO sieht das Gesundheitssystem im Land kurz vor dem Kollaps.

Grund ist die chaotische Lage, seitdem Mitte August die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben.