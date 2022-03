Vor rund zwanzig Jahren haben die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan mehrere Buddha-Stauen zerstört - und damit für weltweite Empörung gesorgt.

An einer anderen antiken Stätte - in Mes Aynak - wollen sie jetzt ähnliche Buddha-Statuen retten - der Grund sind offenbar wirtschaftliche Interessen.

Denn: Die Buddha-Statuen sind in Felswände eingemeißelt, unter denen große Kupfervorkommen liegen. Und die Taliban-Herrscher sind aktuell in Gesprächen mit der chinesischen Regierung, die überlegt, Milliardensummen zu investieren und das Kupfer zu fördern. Schon 2008 hatte die frühere afghanische Regierung mit China ein Abkommen zum Kupferabbau geschlossen. Studien zufolge lagern in Mes Aynak bis zu 12 Millionen Tonnen Kupfer. Bisher gibt es allerdings nur Test-Schachte, also noch keinen richtigen Abbau. Die Taliban haben nach ihrer Machtergreifung wieder Kontakt zu China aufgenommen. Fachleute gehen davon aus, dass China den Preis für das Kupfer drücken könnte - weil es weniger Länder gibt, die derzeit Geschäften mit Afghanistan machen wollen. Afghanistan braucht aber Geld - und der Kupfer-Vertrag mit China könnte jährlich etwa 250 Millionen Euro einbringen.

Buddhas sollen ins Museum

Damit der Vertrag zustande kommt, wollen die Taliban allerdings zusagen, die Buddhas und buddhistische Heiligtümer, die auf dem Kupfervorkommen sind, zu schützen und in ein Museum in Kabul zu bringen. Die Überreste stammen von einer 2000 Jahre alten buddhistischen Stadt, die vermutlich früher eine wichtige Station an der Seidenstraße war. Viele Antiquitäten wurden im Laufe der Zeit geplündert, aber 2004 wurden Überreste eines weiteren großen Komplexes entdeckt.



Vor zwanzig Jahren, also die Taliban an einer anderen Stelle Buddha-Statuen in großem Stil zerstört hatten, hatten sie das damit begründet, dass die Statuen Überbleibsel von Heidentum seien und vernichtet werden müssten.