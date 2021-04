Mit dem angekündigten Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan wird die Lage für Medienschaffende in dem Land immer dramatischer.

Nach Angaben des afghanischen Komitees für die Sicherheit von Journalisten betrifft das besonders Frauen, die in Afghanistan in Medienberufen arbeiten. Laut dem Komitee haben letztes Jahr mehr als 300 weibliche Medienschaffende ihren Beruf aufgegeben, weil sie Angst um ihre Sicherheit haben. Nach Angaben der afghanischen Hilfsorganisation für Medienschaffende Nai wurden letztes und dieses Jahr bisher insgesamt acht Journalisten und sieben Journalistinnen ermordet.

Besonders gefährdet sind Journalistinnen, die prominent im Fernsehen und Radio auftreten. Dabei geht es dem Komitee zufolge gar nicht in erster Linie um Inhalte, sondern schlicht darum, dass sich die Reporterinnen und Moderatorinnen öffentlich zeigen. Das wollen konservativ-islamistische Kräfte nicht mehr zulassen. Als die Taliban in den 1990er Jahren an der Macht waren, durften Frauen in Afghanistan nur zu hause arbeiten, Mädchen durften nicht zur Schule gehen.