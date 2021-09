Gut einem Monat nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan dürfen jetzt Frauen nicht mehr an der Uni in Kabul studieren oder arbeiten.

Die New York Times berichtet, dass der neue Rektor der Universität ein Verbot erlassen hat. Auf Twitter schrieb er, dass Frauen nicht zum Studieren oder Arbeiten kommen könnten, solange nicht ein echtes islamisches Umfeld für alle gegeben sei. Der neue Rektor ist erst seit einer Woche im Amt. Auf Twitter hat er auch schon offen zur Ermordung von Journalisten aufgerufen, weil die alle Spione seien.

Das Frauen-Verbot an der Uni erinnert an die erste Herrschaft der Taliban in den 1990er Jahren. Schon damals waren Frauen und Mädchen von aller Bildung ausgeschlossen. Im Unterschied dazu dürfen Mädchen jetzt noch Schulen bis zur 6. Klasse besuchen. Der Unterricht an weiterführenden Schulen ist für sie aber schon tabu.