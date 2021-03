In Afghanistan durften Mädchen seit einigen Tagen in der Schule nicht mehr singen. An dem Verbot hatte es heftige Kritik gegeben.

Jetzt hat die Regierung das Singverbot wieder zurückgenommen. Das Bildungsministerium erklärte, dass das nicht zur Haltung der Regierung passt. Am Mittwoch hatte das Ministerium angeordnet, dass Mädchen ab zwölf Jahren zum Beispiel die Nationalhymne in der Öffentlichkeit nicht mehr singen dürfen, außer sie waren nur mit anderen Frauen zusammen. Die afghanische Menschenrechtskommission hatte das Verbot verfassungswidrig genannt und auch in den sozialen Medien gab es viel Protest. Das Verbot erinnerte an die Herrschaft der Taliban in den 90er Jahren. Damals waren Musik und Tanz verboten, Mädchen durften nicht zur Schule und auch sonst hatten Frauen wenig Rechte.