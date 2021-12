Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan schränken die Rechte von Frauen immer weiter ein.

In einer neuen Richtlinie steht, dass sie nur noch längere Reisen machen dürfen, wenn sie von einem männlichen Verwandten begleitet werden. In sozialen Netzwerken macht auch eine Empfehlung des Tugendministeriums die Runde, wonach Frauen nur mit islamischem Schleier im Auto mitfahren dürfen.

Die Taliban herrschten in Afghanistan schon mal in den 1990er-Jahren. Frauen lebten damals praktisch unter Hausarrest, Mädchen durften nicht zur Schule gehen. Bei ihrer erneuten Machtübernahme im August kündigten die Islamisten an, jetzt weniger streng zu sein. Allerdings wurden in den letzten Wochen bereits die meisten weiterführenden Schulen für Mädchen geschlossen und Proteste von Aktivistinnen gewaltsam unterdrückt. Afghanische TV-Sender wurden aufgefordert, keine Serien mit Schauspielerinnen mehr zu zeigen.