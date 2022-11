In Afghanistans Hauptstadt Kabul gehen Familien und junge Menschen oft in kleine Freizeitparks - um Karussell zu fahren und ein bisschen Spaß in den Alltag zu bringen.

Die radikal-islamischen Tabliban, die Afghanistan regieren, haben Frauen den Zutritt jetzt allerdings verboten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und zitiert einen Sprecher des afghanischen Tugend-Ministeriums, das die Taliban eingeführt hatten. Taliban-Regeln wurden offenbar nicht immer eingehalten Der Sprecher sagt, dass Schleier-Vorschriften nicht eingehalten worden seien. Außerdem hätten sich Männer und Frauen in den Parks vermischt. Die Taliban hatten angeordnet, dass die Menschen zwar in Freizeitparks dürfen, aber nur nach Geschlechtern getrennt. An vier Tagen die Woche duften Männer hin, an drei Tagen Frauen. Jetzt dürfen Frauen gar nicht mehr hin. Die Taliban verbieten Frauen auch, ohne männliche Begleitung zu reisen. Außerdem müssen sie immer Kopftuch oder Ganzkörperschleier tragen und sie dürfen im Moment auch die Mittel- und Oberstufe nicht mehr besuchen. Der ARD-Weltspiegel hatte 2015 einen afghanischen Freizeitpark besucht.