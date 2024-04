Das Taliban-Regime in Afghanistan will den Tourismus im Land ankurbeln.

Weil es dafür Leute braucht, die sich auskennen, ist jetzt der erste Jahrgang einer Ausbildung für Tourismus und Gastronomie in der Hauptstadt Kabul gestartet. Die Nachrichtenagentur AP berichtet darüber. Rund 30 Leute nehmen an dem Kurs teil - allesamt Männer, weil Frauen unter den Taliban nur bis zur sechsten Klasse lernen dürfen. Die Taliban sind es auch, die das Institut für Tourismus leiten. Der zuständige Minister wurde darauf angesprochen, ob denn so viele Menschen überhaupt nach Afghanistan reisen wollen - angesichts von massiven Menschenrechtsverletzungen, Armut und regelmäßigen Terroranschlägen durch konkurrierende Islamistengruppen. Der Minister sagt dazu, dass die Leute sich am besten selbst einen Eindruck machen und anschließend definitiv ein gutes Bild vom Land hätten.

Nach Angaben der radikal-islamischen Taliban hat die Zahl der ausländischen Touristinnen und Touristen letztes Jahr um 120 Prozent zugenommen gegenüber 2022. Mehr als 5000 Leute seien nach Afghanistan gekommen. Ob die Zahl so stimmt, lässt sich nicht unabhängig klären. Tatsächlich gibt es aber Reiseagenturen, die sich auf Tourismus in Krisenregionen wie Syrien, Somalia und eben Afghanistan spezialisiert haben.