In Afghanistan haben die regierenden Taliban mit der Zerstörung von Mohnfeldern begonnen.

Zur Zeit ist das Land der größte Produzent von Rohopium und Heroin auf der Welt, beides wird aus Mohn gewonnen. Die Taliban hatten angekündigt, den Anbau ganz zu beenden. Schon Ende April hatten sie den Anbau neuer Mohnpflanzen verboten. Für viele Bauern ist das aber die einzige Einnahmequelle - die Pflanzen wachsen auch in Lagen, wo Getreide kaum Erträge bringt. Die Zerstörung der Felder ist deshalb für viele Familien Existenz-bedrohend. Schon jetzt befürchten internationale Hilfsorganisationen, dass Afghanistan kurz vor einer großen Hungersnot steht. Das Land leidet unter einer schweren Dürre, außerdem gibt es hunderttausende Flüchtlinge.

In den letzten 20 Jahren hatte der Mohnanbau in Afghanistan ständig zugenommen. Am Schmuggel hatten auch die Taliban mitverdient.