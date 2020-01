Wie ein Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums sagte, leidet darunter die medizinische Versorgung von rund einer Million Menschen. Jetzt werfen Vertreter mehrerer Provinzen der Zentralregierung in Kabul vor, sie würde dagegen nichts machen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind viele noch bestehende Krankenhäuser veraltet und es fehlt an Fachpersonal. Wer es sich leisten kann, lässt sich deswegen nicht in Afghanistan, sondern im Iran, in Pakistan oder in Indien ärztlich behandeln.