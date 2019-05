In Botsuana gibt es die größte Elefanten-Population Afrikas. Mindestens 135.000 Tiere leben hier, aber die Zahl wird bald schon kleiner werden.

Denn das Umweltministerium in Botsuana hat die Elefantenjagd wieder erlaubt. Sie war fünf Jahre lang verboten. Das Ministerium sagt, die Population sei ausreichend groß. Außerdem seien die Elefanten ein Problem für die Landwirtschaft. Die Tiere leben in nicht umzäunten Naturparks. Sie gehen auf die Felder von Bauern und richten dort Schäden an.

Botsuana hat seit letztem Jahr einen neuen Präsidenten. Er hat das Jagdverbot, das sein Vorgänger erlassen hatte, überprüfen lassen.

Im Oktober finden Parlamentswahlen in Botsuana statt. Gerade auf dem Land dürfte die Aufhebung des Jagdverbots Stimmen bringen. In einigen Gebieten Afrikas hat sich die Zahl der Elefanten zwar erhöht, insgesamt sind die Bestände aber geschrumpft.