Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind allein in Afrika inzwischen mehr als die Hälfte der gesundheitlichen Notlagen klimabedingt. Zum Beispiel verbreiten sich durch Überschwemmungen Krankheiten, die übers Wasser übertragen werden. Sie machten in den letzten 20 Jahren den Großteil der klimabedingten Gesundheitsnotfälle aus. Dazu gehören auch Durchfallerkrankungen. Sie sind eine der häufigsten Kranheits- und Todesursachen bei Kindern unter fünf Jahren.

Die Klimaveränderungen führen auch dazu, dass sich mehr Mücken und Zecken verbreiten - und damit zum Beispiel Krankheiten wie Gelbfieber. Außerden kämpft der Kontinent mit klimabedingten Herausforderungen wie Hunger und Mangelernährung.

Die WHO warnt, dass die gesamte Gesundheitsgrundlage Afrikas durch heftiger werdende Klima-Ereignisse gefährdet ist.

Zum heutigen Weltgesundheitstag ruft die WHO dazu auf, das Klima zu schützen und so auch etwas für die Gesundheit der Menschen zu tun.