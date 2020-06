Das sagen zumindest eine Soziologin der Uni Oxford und ihr Team. Sie halten es für entscheidend, dass mit Handys Wissen für mehr Menschen verfügbar geworden ist - auch in den entlegendsten Gegenden in Afrika. Für ihre Studie haben die Forschenden öffentliche Daten verwendet, zum Beispiel zur Müttersterblichkeit oder der Verwendung von Verhütungsmitteln und diese Zahlen in Bezug gesetzt zur Verbreitung von Mobiltelefonen. Ergebnis: Je verbreiteter die Handys, desto mehr Vorteile für Frauen.

Um zu prüfen, ob das wirklich an den Handys lag, wertete das Team außerdem eine Befragung von mehr als 100.000 Frauen im südlichen Teil Afrikas aus. Da zeigte sich, dass Frauen mit Mobiltelefon zum Beispiel eher wussten, wo man sich auf HIV testen lassen kann. Außerdem durften sie in der Familie häufiger mitentscheiden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären, besonders in Ländern, in denen viele soziale Regeln Frauen einschränken, sei das Handy eine große Hilfe.