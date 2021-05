Wenn Pflanzen oder Lebewesen in ein Ökosystem eingeschleppt werden, in das sie nicht gehören, kann das große Auswirkungen auf die Natur haben. Sogenannte "invasive Arten" können großen Schaden anrichten und zum Beispiel dazu führen, dass Ernten geringer ausfallen.

Forschende aus Ghana, Kenia, Großbritannien und der Schweiz haben versucht, zu schätzen, wie hoch der wirtschaftliche Schaden der eingeschleppten Arten in Afrika ist. Sie schreiben in einem Fachmagazin, dass der Schaden pro Jahr bei fast 3,7 Billionen US-Dollar liegt. Den höchsten wirtschaftlichen Verlust gibt es laut der Studie in Nigeria und in der Demokratischen Republik Kongo. Dort muss sehr viel investiert werden, um invasives Unkraut von den Feldern zu entfernen. Aber auch eingeschleppte Tiere sind ein Problem, vor allem eine Motte, die Tomatenpflanzen befällt.

Die Forschenden sagen: Viele invasive Arten sind wegen der Klimaerwärmung nach Afrika gekommen. Die Länder der Welt müssten den Kontinent stärker finanziell unterstützen, um den Schaden auszugleichen.