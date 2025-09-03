Lesotho wird auch "das Dach Afrikas" genannt, weil fast das gesamte Land über 1.400 Meter hoch liegt.

Viele Menschen sind auf die Landwirtschaft angewiesen. Allerdings sind die Anbaubedingungen auf den trockenen Böden nicht ideal. Was aber dort oben gut wächst, ist die Kartoffel. Das Land im südlichen Afrika hat deshalb entschieden, die Produktion strategisch auszubauen.

Laut dem Landwirtschaftsminister produziert Lesotho zurzeit etwa 9.000 Tonnen Kartoffeln pro Jahr - demnächst sollen es etwa drei Mal so viele sein. So will das Land zum Beispiel etwas gege Armut tun und weniger abhängig von Importen aus anderen Ländern sein.

Die Uno unterstützt Lesotho - und hilft etwa dabei, Kühl- und Lagermöglichkeiten für Kartoffeln auszubauen. Und es gibt auch Trainingsprogramme für Kleinbauern. Sie lernen, ihre Erträge zu steigern, ohne den Böden langfristig zu schaden.

Einen kleinen Film über den Kartoffelanbau in Lesotho gibt es beim UNifeed-Programm der Uno im Netz.