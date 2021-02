Forschende machen sich Sorgen, dass eine neue Mückenart zu deutlich mehr Malariafällen in Afrika führen könnte.

Das Tückische: Der Moskito Anopheles stephensi überlebt wohl gut in Städten, weil er sich gut in Wasserbehältern mit sauberem Wasser vermehren kann. Normalerweise sind Malariamücken vor allem in ländlichen Gebieten ein Problem.

Forschende aus Äthiopien und den Niederlanden haben in einer Studie ermittelt, dass der Moskito sehr anfällig für mehrere Malariavarianten aus Afrika ist. Sie hatten die Tiere in Experimenten mit Blut von Malariapatienten aus Äthiopien gefüttert. Dabei kam heraus, dass die örtlichen Malariavarianten gut mit der neuen Moskitoart klarkamen – und die Art damit zum Extrem-Überträger werden könnte.

Ursprünglich komme die Moskitoart aus Asien, wird seit einigen Jahren aber oft in Afrika nachgewiesen.