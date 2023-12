In den allermeisten afrikanischen Ländern ziehen die Menschen während oder nach einer Dürre weg. Und zwar in Richtung Städte und Flüsse.

Laut einer Studie führt dieses Umsiedlungsmuster dazu, dass die Zahl der Menschen steigt, die in überschwemmungsgefährdete Gebiete ziehen.

Forschende der Universität in Bologna gehen davon aus, dass es Menschen immer schwerer haben werden, einen sicheren Ort zum Leben zu finden. In Somalia beispielsweise wurden in den letzten drei Jahren fast 4 Millionen Menschen teilweise aufgrund der Dürre vertrieben. Viele dieser Klimaflüchtlinge suchten Schutz in der Nähe von Flüssen, wo die Landwirtschaft wieder aufgenommen werden konnte. Allerdings vertrieben heftige Regenfälle und Sturzfluten dann mehr als eine halbe Million Menschen.

Die Studie ist die erste, die Veränderungen in menschlichen Siedlungsmustern untersucht, im Zusammenhang mit Dürren.