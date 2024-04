Im südlichen Afrika gibt es gerade die schlimmste Trockenperiode seit über 100 Jahren.

Drei Länder haben schon den Katastrophenzustand ausgerufen: Malawi, Sambia und Simbabwe. Auch andere Länder sind stark von der Dürre betroffen. Laut Uno hat es in den Regionen so wenig geregnet wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Außerdem lagen die Temperaturen im Februar um durchschnittlich fünf Grad höher als in den Vorjahren.

Die Uno sagt, dass mehr als 24 Millionen Menschen durch die große Trockenheit zu wenig Wasser und Lebensmittel haben. Die meisten Felder sind durch die Hitze komplett verdorrt, deshalb können Bäuerinnen und Bauern nichts ernten. Die Preise für Grundnahrungsmittel steigen gleichzeitig immer weiter an.

Hauptgrund der extremen Trockenheit im südlichen Afrika ist das Wetter-Phänomen El Niño. In anderen Gebieten in Afrika führt es zum genauen Gegenteil: Zum Beispiel in Madagaskar gab es durch viel Regen starke Überschwemmungen, vor denen Tausende fliehen mussten.