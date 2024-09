In Peking läuft diese Woche wieder der große China-Afrika-Gipfel. Und so ein Treffen hat vor vielen Jahren dazu geführt, dass viele abgelegene Dörfer in afrikanischen Ländern mittlerweile Satelliten-Fernsehen haben.

Vor fast neun Jahren hatte China sein 10.000-Dörfer-Programm auf den Weg gebracht und damit versprochen, vielen Menschen Fernsehen bereitzustellen. Die Idee dahinter war auch, das chinesische Image in Afrika zu verbessern. Die britische BBC hat mehrere der Dörfer besucht, um zu schauen, was aus dem Projekt mit dem Namen StarTimes geworden ist. Mehr als 9.000 Orte haben tatsächlich Sat-Schüsseln bekommen und viele Bewohner und Bewohnerinnen erinnern sich noch, dass gesagt wurde, das sei ein Geschenk aus China. Viele Menschen haben so erstmals mehr von der Welt sehen können, denn das analoge Fernsehen vorher funktionierte nicht immer zuverlässig. Kritikpunkte gibt es aber auch: Die Menschen mussten nach einer Testphase für TV-Abos zahlen oder hatten nur eine eingeschränkte Auswahl und nutzten es dann nicht mehr. Und viele Sendungen kommen aus China und stoßen deswegen auf wenig Interesse in Afrika.