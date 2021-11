Für viele in Deutschland lebende schwarze Menschen gehören Rassismus-Erfahrungen zum Alltag.

Das geht aus dem aktuellen „Afrozensus“ des Vereins „Each One Teach One“ hervor. Befragte berichteten demnach von Anti-Schwarzem Rassismus in verschiedenen Lebensbereichen, wie Gesundheit, Wohnungsmarkt oder Bildung. Der Zensus erfasst laut den Herausgebenden zum ersten Mal die Lebensrealität und die Rassismuserfahrungen der über eine Million in Deutschland lebenden schwarzen Menschen.

Rassismus gegen schwarze Menschen wirkt dem Bericht zufolge vor allem über drei Mechanismen: Exotisierung, Sexualisierung und Kriminalisierung. An der Online-Befragung, nahmen mehr als 6.400 Personen ab 16 Jahren teil.

