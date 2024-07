Bis 2030 wollte die Fluggesellschaft Air New Zealand ihre CO2-Emissionen deutlich reduzieren - um rund ein Drittel.

Von diesem Ziel hat sich die neuseeländische Airline aber inzwischen verabschiedet. Als Hauptgrund nennt der Geschäftsführer Lieferprobleme bei neuen Flugzeugen, die treibstoffsparender unterwegs sein sollen. Demnach kann es sein, dass Air New Zealand seine bestehende Flotte länger als geplant einsetzen muss. Die beiden großen Flugzeubauer Airbus und Boeing können gerade wohl nicht so viel produzieren, wie sie wollen. Zum Teil hakt es in der Lieferkette.

Als weiteren Grund, warum sich Air New Zealand von seinem 2030-Ziel verabschiedet, nennt das Unternehmen die geringe Verfügbarkeit nachhaltiger Kraftstoffe. Die sind im Moment auch noch sehr teuer.

Die Airline sagt, dass sie sich ein neues Klimaziel setzen will.