Eine Software-Panne bei Airbus-Flugzeugen hat dazu geführt, dass in den USA mehrere Flüge ausgefallen sind. Die US-Fluggesellschaft JetBlue strich Dutzende für heute geplante Flüge. Vorher hatte US-Verkehrsminister Sean Duffy noch gesagt, dass Reisende nicht mit Störungen rechnen müssen. Weltweit müssen Fluggesellschaften gerade schauen, wie sie mit etwa 6000 Airbus-Fliegern vom Typ A320 umgehen. Für die gab es eine Rückrufaktion, die Aufsichtsbehörden hatten eine Reparatur angeordnet. In Japan zum Beispiel gab es auch Ausfälle. Die meisten Airlines sind mittlerweile durch mit dem Update, wie etwa die Lufthansa. Bei rund 100 Maschinen sind laut Airbus größere Arbeiten nötig. Das befürchtete Chaos blieb aber aus.



Auslöser war, dass ein JetBlue-Flug vor einem Monat plötzlich an Höhe verloren hatte und notlanden musste. Es gab mehrere Verletzte. Offenbar waren durch intensive Sonnenstrahlung Daten verloren gegangen.