Damit Handys oder Elektroautos Energie speichern können, brauchen sie Akkus - und die funktionieren mit dem Rohstoff Lithium.

Dieses Lithium kommt momentan zum größten Teil aus Chile, Argentinien und Australien. Aber vielleicht könnte es bald mehr Lithium geben, das nicht importiert werden muss, sondern bei uns in Deutschland abgebaut wird. Das Karlsruher Institut für Technologie berichtet von einem Verfahren, mit dem Lithium gefördert werden kann, das in tiefen Wasservorräten unter dem Oberrheingraben vorkommt.

Das Wasser kann in Kraftwerken gefiltert werden, das Lithium wird rausgeholt und dann wird das Wasser wieder in den Untergrund zurückgeleitet. Das ist laut den Forschenden umweltfreundlicher als Methoden, die aktuell in Südamerika oder Australien eingesetzt werden. Für das neue Verfahren haben die Forschenden erstmal ein Patent angemeldet. Jetzt wollen sie eine Testanlage bauen, um irgendwann mehrere tausend Tonnen Lithium pro Jahr fördern zu können.