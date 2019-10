Seit anderthalb Jahren gibt es das einmal in der Woche in einem Supermarkt in Neuseeland. Dort kommt das 'stille Einkaufen' offenbar so gut an, dass die Supermarktkette 'Countdown' die Aktion auf alle ihre Filialen ausweitet.

Einmal pro Woche 1 Stunde Ruhe

Das Unternehmen sagt, dass ab Ende des Monats alle 180 Läden jeden Mittwoch eine Stunde lang unter anderem das Radio ausschalten und das Licht dämpfen sollen. Regale sollen - wenn überhaupt - nur ganz leise eingeräumt und auch an den Kassen soll die Lautstärke gesenkt werden. Und außer in Notfällen soll es keine Lautsprecheransagen geben.

Die Initiative wird vom neuseeländischen Autismus-Verband unterstützt. Die Idee kommt ursprünglich aus Australien. Dort machen einige Supermärkte schon länger die "Quiet Hour".