Damit will das Museum nach eigenen Angaben auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam machen. Auf den Bildern, die jetzt schief hängen, sind Landschaften zu sehen, die vor mehr als hundert Jahren von Künstlerinnen und Künstlern gemalt wurden. Das Museum hat die Gemälde jeweils genau um den Winkel geneigt, um den die Temperatur in der gemalten Region steigen könnte - zum Beispiel in den Voralpen oder an der Atlantikküste.