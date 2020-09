Im Labor klitzekleine Partikel greifen und präzise an eine andere Stelle packen ist ganz schön fummelig - gerade wenn die Partikel nur nanogroß sind.

Da kann eine feine Pinzette helfen - am besten eine, die gar keine richtige ist: Eine akustische Pinzette, die Partikel mit Schallwellen bewegt. Daran wird schon länger geforscht und es gibt auch schon erste Prototypen. Einen richtigen Durchbruch gab es bisher aber nicht: In der Biologie werden die akustischen Pinzetten bis jetzt kaum benutzt.

Das will ein Forschungsteam aus den USA ändern: In den Science Advances beschreiben sie drei Prototypen, bei denen Schallwellen erzeugt werden, die Partikel manipulieren können - und zwar in der Petri-Schale. Bei einem Prototypen kann beispielsweise mithilfe der Schallwellen ein stehendes Muster in der Petri-Schale entworfen werden. Das könnte in Zukunft helfen, 3D-Gewebe zu erstellen.