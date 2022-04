Je größer der Körper, desto tiefer die Stimme – das ist ein akustisches Prinzip im Tierreich.

Aber es gibt auch Arten, die ihre Stimmlage bewusst verändern können und so bei ihrer Größe schummeln können. Forschende aus den Niederlanden haben dieses Phänomen jetzt erstmals bei Seehunden festgestellt. Dafür haben sie die Stimmbänder von knapp 70 Seehund-Babys untersucht und mit Aufnahmen von Seehund-Rufen verglichen. Dabei kam heraus: größere Jungtiere machten die gleichen Geräusche wie kleinere – die körperlichen Voraussetzungen können also nicht die Ursache für die Unterschiede in der Stimmlage sein.

Laut den Forschenden gibt es deshalb nur eine Erklärung: die Heuler lernen, wie man die unterschiedlich hohen Laute macht. Diese Fähigkeit kennt man auch nur von einigen Vögeln, Elefanten, Fledermäusen, Affen und natürlich Menschen. Die Fachleute vermuten, dass die Heuler damit eine andere Körpergröße vortäuschen, weil es für sie Überlebensvorteile haben kann: Tiefe Laute lassen sie größer wirken und schützen vielleicht vor Auseinandersetzungen mit älteren Tieren; höhere Laute lassen sie wie hilflose Babys wirken und rufen die Mutter auf den Plan.