Der erste der beiden Reaktoren wird in der Nacht vom Netz genommen, der zweite soll im Juni folgen. Das 43 Jahre alte Kraftwerk steht wenige Kilometer von der deutschen und der schweizerischen Grenze entfernt. Das Atomkraftwerk hatte immer wieder technische Pannen. Atomkraftgegnerinnen und Gegner kritisieren, dass es in einem Erdbebengebiet gebaut wurde.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte, die Stilllegung mache auch Deutschland sicherer. Die Atomkraft sei kein Klimaretter, weil sie riskant und teuer sei und radioaktiven Abfall für tausende Generationen hinterlasse. Erneuerbare Energien seien Schulze zufolge die eindeutig bessere Lösung.

In Deutschland sind noch sechs Atomkraftwerke am Netz: In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg. Die letzten Reaktoren in Deutschland werden spätestens Ende 2022 abgeschaltet.