Auch der US-Bundesstaat Alabama will Transgender-Athleten aus Mädchen-Teams ausschließen.

Das Repräsentantenhaus von Alabama stimmte für einen Gesetzesvorschlag, wonach Sportler und Sportlerinnen an Schulen nur nach dem Geschlecht in Teams aufgenommen werden dürfen, das in ihrer Geburtsurkunde steht. 74 zu 19 Abgeordnete stimmten dafür, jetzt muss noch der Senat von Alabama darüber entscheiden. Die Befürworter des Gesetzes glauben, dass es unfair ist, wenn Transgender mit vermeintlich kräftigeren Jungs-Körpern im Mädchenteam antreten.

Viele konservativ geführte Bundestaaten in den USA denken über ähnliche Einschränkungen nach, etwa Mississippi und Idaho. Hintergrund ist ein Erlass von Präsident Joe Biden, mit dem Diskriminierung auf Grundlage des Geschlechts unter anderem im Schulsport verboten wird. Biden unterzeichnete das direkt am ersten Tag seiner Amtszeit.

Im US-Staat Mississippi hatte Gouverneur Tate Reeves in der vergangenen Woche ein Gesetz unterzeichnet, das Transgender-Athleten aus Teams von Sportlerinnen ausschließt. Es soll am 1. Juli in Kraft treten, allerdings könnte es angefochten werden. Ein ähnliches Gesetz in Idaho wurde im vergangenen Jahr von einem Bundesgericht blockiert.