Es klingt wie eine Szene aus einem Hollywood-Film, ist aber offenbar wirklich so passiert.

In Alaska hat die Küstenwache einen Mann gerettet, der nach eigenen Angaben eine Woche lang von einem Grizzly-Bär verfolgt worden ist.

Der Mann hatte allein in einem Bergbau-Lager gecampt. Seiner Aussage nach, habe ihn der Bär dort angegriffen - und sei nach dem Angriff nachts immer wieder zu dem Lager zurückgekehrt. Der Mann hat auch gesagt, dass er darum tagelang nicht geschlafen habe - und dass er zwar eine Waffe bei sich hatte, aber kaum noch Munition.

Gefunden wurde er, weil er auf seine Hütte ein SOS-Zeichen gemalt hatte. Das haben die Einsatzkräfte der New York Times erzählt. Sie sagen, dass sie beim Überfliegen gesehen haben, wie der Mann aus der Hütte lief und eine weiße Fahne schwenkte. Er wurde mit Verletzungen am Bein und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht.

In Alaska gibt es viele Bären, es kommt aber selten zu Angriffen auf Menschen.