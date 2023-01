Dass Eisbären Menschen eingreifen, ist sehr selten.

In einem abgelegenen Dorf in Alaska ist das jetzt aber passiert. Dabei wurden zwei Menschen getötet. Der Eisbär wurde nach dem Angriff erschossen. Warum das Tier in das Dorf gelaufen war, soll jetzt untersucht werden.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 wurden seit 1870 gerade einmal 73 Angriffe von Eisbären auf Menschen gemeldet - und zwar in Kanada, Grönland, Norwegen, Russland und den USA. 20 Menschen kamen dabei insgesamt ums Leben.

Allerdings gehen Fachleute und Menschen aus den Polarregionen davon aus, dass Eisbären durch den Klimawandel näher an Siedlungen kommen. Weil sie in der Natur nicht mehr genug zu fressen finden. Dadurch könnte das Risiko steigen, dass Eisbären Menschen angreifen.