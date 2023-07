Im US-Bundesstaat Alaska leben viele obdachlose Menschen. Die meisten von ihnen halten sich dort in der größten Stadt Anchorage auf. Und die ist überfordert.

Es gibt zu wenige Notunterkünfte für den Winter. Schätzungen gehen davon aus, dass deshalb mehr als 700 Menschen draußen übernachten müssen - bei um die Minus 30 Grad.

Der Bürgermeister will obdachlosen Menschen deshalb jetzt Flugtickets bezahlen, damit sie in wärmere US-Staaten reisen können. Wie das finanziert werden soll, ist unklar. Dave Bronson sagt, dass ein einfaches Ticket nach Los Angeles billiger sei, als der Platz in einer Notunterkunft pro Tag.