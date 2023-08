Die Dinosaurier haben auf der Erde viele Spuren hinterlassen, im wahrsten Sinne des Wortes:

Ihre Fußabdrücke kann man an einigen Orten noch gut erkennen. Eine besonders große Ansammlung von Spuren haben Forschende jetzt auf einer Felsenformation in Alaska gefunden. Die Fläche ist anderthalb Mal so groß wie ein Fußball-Feld - die Forscher haben sie wegen der Größe "Kolosseum" genannt. Die Spuren sind rund 70 Millionen Jahre alt.

Sie zeigen, dass vor allem große Pflanzenfresser das Gebiet durchquerten. Es gibt aber auch Fußspuren von Fleischfressern wie Tyrannosauriern und von kleinen Vögeln. Neben den Spuren haben die Forschenden auch Abdrücke von zum Beispiel Pflanzenteilen und Muscheln gefunden. Sie schließen daraus, dass das Gebiet damals Teil eines großen Flusssystems war, mit Laub- und Nadel-Wäldern, und deutlich wärmer als heute.