Denn in dem US-Bundesstaat im hohen Norden gab es in diesem Jahr wieder Rekorde: Noch nie verschwand das Eis so früh von wichtigen Flüssen wie in diesem Jahr. Der Tanana River, ein Nebenfluss des Yukon, fließt seit Mitternacht wieder frei - damit ist das Eis so früh weg wie nie zuvor in mehr als 100 Jahren. Dasselbe Bild auch am Kuskoskwim River weiter im Südwesten: Dort wurden die Eisschollen schon letzten Freitag weggespült.

Klimaforscher sehen das als Folge des Klimwandels. Denn der Termin für die Eisschmelze kommt seit Jahren früher. Allerdings sind die Flüsse noch aus einem anderen Grund besonders im Blick. An beiden wird aus langer Tradition darauf gewettet, wann genau das Eis schmilzt. Indikator dafür ist an beiden Flüssen ein Holzgerüst mit Fähnchen drauf. Wenn das in den Fluss kippt, ist das Eis geschmolzen.